A meditar bien el voto para no elegir a cualquiera

Es muy preocupante que los partidos políticos no estén organizados, y ello lo demuestra Diario Expreso, al inscribir postulantes que no pueden administrar al país. Si internamente no lo están, a pesar de que el Estado da un fondo especial para que preparen a sus afiliados, estos no lo emplean en lo que expresa la ley. Por lo tanto, el gobierno debe solicitar que entreguen el dinero para este fin. Es por ello que en pocos partidos podemos observar la calidad de candidatos. Por eso tenemos una Asamblea con un dos por ciento de aceptación popular.

Esta es la razón por la que ponen como candidatos a cualquiera, sin conocer su vida privada y pública y ahí tenemos el resultado, funcionarios desalmados que se llevaron los fondos del hospital de Manabí destinado para los pobres. En tanta desesperación en los meses más críticos, a la medicina le subieron los precios para enriquecerse con el llanto del pobre. Es por ello que hay que meditar en estas elecciones y pensar con el cerebro y no con el corazón para elegir personas que vayan a solucionar los graves problemas económicos.

Gualberto Arias Bonilla