¿Y luego de la vacuna qué?

Después de ella, ¿cuál es el problema de raíz a tratarse? La vacuna es prioritaria pero tenemos que ir más allá, ser puntuales con los problemas y darles solución. 1) Tenemos un sistema de salud con personal sin acceso a formación académica. Hay que copiar el sistema europeo de formación donde médicos, enfermeros, psicólogos, odontólogos se especializan por sistema de residencias, las cuales hacen con una verdadera docencia hospitalaria y avalados por universidades estatales, que lleva como resultado, luego de 4-5 años, la obtención del título de especialista, y quitaría ese monopolio a universidades que cobran $ 40-50 mil y sin sueldo. Por eso hoy luchan los posgradistas. 2) Un sistema informático que solo se basa en llenado de papeles, gastando recursos. Ecuador debe tener un sistema de historia clínica único. Sistema público y privado (consultorios, laboratorios, exámenes de imágenes); toda información debe subirse a un sistema online, así público y privado cruzan información, se optimiza la atención y no se gastarían tantos recursos. 3) Los hospitales son focos de corrupción porque manejan presupuestos altos. Se deben crear 9 agencias zonales que manejen recursos , y compren, administren y distribuyan a los diferentes niveles de Salud todos los equipos y dispositivos médicos, y fármacos. 4) El sistema de salud es paupérrimo por quienes lo administran, pues no tienen formación académica en administración en salud, calidad y auditoría médica, economía de la salud, derecho médico, educación para la salud. No puede ser que a inicios de la pandemia quienes ocupaban cargos de epidemiología no hayan tenido esa especialidad, y así muchos casos. Este sistema de formación debe crearse junto al de especialidades médicas clínicas-quirúrgicas-diagnósticas. 5) Palear el desempleo del personal de salud con la obligatoriedad de contratación formal de las clínicas, que son parte de la lucha contra la pandemia. El personal de salud cumple las mismas horas de trabajo en una clínica privada que en lo público y pese a ello le pagan la mitad. Falta mejor asesoría a los candidatos en el tema salud. La salud tiene índole en el combate a la corrupción; es también mejorar la gestión del dinero del Estado, dar fuentes de empleo ó buena educación de especialización al personal sanitario. La salud y la educación combaten todo mal.

Dr. Cristhian Vergara M.