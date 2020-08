Injusticias terrenales

Capturaron a una anciana que debía cumplir sentencia por un faltante de $400. Un alto funcionario del nefasto gobierno anterior que lavó dinero en paraísos fiscales fue condenado a cinco años; acaba de salir en libertad y cumplirá el resto de condena en su casa. No se conoce que el Estado haya recuperado un solo centavo. Las leyes no son drásticas con delincuentes de cuello blanco. El tiempo pasa muy rápido y varios seguirán el ejemplo de hacer acuerdos entre privados. Hibernarán en la cárcel poco tiempo, obtendrán masterados y luego disfrutarán como millonarios. No deberían salir en libertad mientras no se recupere gran parte de los dineros mal habidos.

Ec. Jorge W. Tigrero Q.