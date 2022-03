Los urdesinos nos sentimos afectados. En mi cuadra todos somos adultos mayores. Una vecina, fundadora, por un accidente tiene que usar silla de ruedas; no puede salir de su casa, la acera no le da seguridad. Desea vender su casa, perdió plusvalía por las condiciones de la calle. Yo no podía alquilar mi departamento por el mismo problema; frente a mi casa, una peatonal en abandono total, una casa sin pintar, techo viejo, sin mantenimiento. El entorno tiene mucho que ver. Converso con la historiadora Jenny Estrada, me dice que igual, ya no puede ni asomarse a su ventana; en los portales duermen mendigos, toda la insalubridad a la vista. Causa impotencia. ¿Quién salva a Guayaquil?

Laura Gómez Serrano