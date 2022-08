Ilumina con tu profunda sabiduría a la horda de bárbaros que no entiende de tolerancia, a las mentes tullidas de ignorancia y dogmatismo. Ardua es la tarea de encaminar a cualquier persona por las sendas de la razón, pero se torna casi imposible cuando se trata de analfabetos culturales, de aquellos que solamente se han entrenado desde sus hogares y a través de sus escuelas, colegios y universidades, a repetir lo que les dicen, que están condenados a no razonar sin tutela ajena.

Tú que cultivaste el razonamiento como elemento básico de la cultura, tú que elevaste la tolerancia a la máxima expresión con aquella frase que se te atribuye de “podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho de decirlo”. Titánica tarea de entrar en los cerebros que no admiten la razón si no los dogmas. Pero esas personas son las que de alguna manera se han encumbrado en nuestra Asamblea Nacional, órgano llamado a ser cuna de pensamiento y razones, para transformarla en un crisol de mezquindades políticas, de ambiciones personales, de sumisiones deshonrosas, y de herramienta de impunidades. Esa Asamblea que hoy navega sin rumbo, por la incapacidad de pensamiento de algunos líderes, que se bambolean al vaivén de intereses pasajeros. Ilumínalos, Voltaire, abre una rendija en su cerebro carcomido por el dogma y por la indolencia cultural e intelectual. En especial, te pido que ilumines a esos que, en el clímax de su delirio, gestaron las reformas a la Ley de Comunicación, a los que están convencidos de que un Estado, así sea conducido por un ignorante, debe ser el dueño de la verdad, debe estar facultado a sancionar a los que se opongan a su verdad, aquellos que ven como enemigos a quienes piensan distinto, aquellos que tienen miedo a la crítica, aquellos que en su imposibilidad de razonar no conciben que alguien más sí lo pueda hacer.

Titánica tarea te pido, Voltaire, tratar de entrar en mentes que nunca han leído más allá de las tiras cómicas de un diario, que muy probablemente nunca hayan visto en una biblioteca tus libros, no se diga haberlos leído.

Ing. José M. Jalil Haas