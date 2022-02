IESS, un fracaso

En noviembre me asignaron una cita médica para el 25 de febrero. Un día antes reviso la cita en el portal y había sido movida para el 25 de marzo. Mi caso no es raro, es muy común. ¿Qué está pasando con la seguridad social? Se dice que no existe dinero, pero, ¿quién controla los gastos? ¿Cuándo se hace una verdadera auditoría de todos los gastos que declaran los hospitales, incluyendo comparación de costos de la medicina vs. el mercado, gastos en mantenimiento, gastos en insumos? Sinceramente creo que más barato sería que el afiliado acudiera a cualquier médico, cualquier hospital y pagara el IESS. Pero pensándolo bien, con la impunidad que también vivimos, mejor no gastamos ni desperdiciamos tiempo en auditorías... ¡Sigamos como estamos!

David Ernesto Ricaurte Vélez