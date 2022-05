¿He salvado la vida de 18 millones de ecuatorianos?

En el primer año del pacto Correa-Lasso-Nebot - dicho por el exalcalde- y puesto desde el ático con su títere CNE, como todos los informes, con loas y datos exagerados. ¿Ya somos 18 millones? Salvados con las inyecciones del Covid-19, al salir inyectan plomo y dinamita en todo el país. En lugar de librarnos de la peste más saqueadora y criminal de la historia con más de $ 70 mil millones robados y deuda similar, que ofreció recuperar, y limpiar la casa desde adentro sin correístas, tiene conserjes y ministros de Correa. Más deuda a pagar el pueblo ingenuo sin trabajo, medicinas, licencias, cédulas, medidores de agua, seguridad en la que fue isla de paz hasta 2007 con ‘lapsus’ de sus camaradas Alfaro Vive. Pacto para la salida de Glas que regresa a su hotel 5 estrellas por rechazo del país y pocos líderes, ¿para no poner en riesgo a la robolución? En una caricatura Glas dice: ñaño (Correa), regresa no más. Añado, “si no pasa en la cárcel, y la no-Justicia y Ejecutivo son sus panas”, como los calladitos de la inicua Asamblea -van por la Comisión de la Impunidad- Nebot, Yunda, Viteri, Guarderas, etc. ¿Hay acólitos ciegos que dicen que Lasso salvó la democracia? Como Moreno -no solo mantiene- sino que vigoriza la estructura totalitaria de inseguridad constitucional. Y nada de la Consulta, ¿papa caliente inoficiosa y riesgosa para su estadía en Carondelet?

Juan Carlos Cobo Rueda