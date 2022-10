Giorgia Meloni: “Defenderemos a Dios, a la patria, a la familia…”.

El SSXXI impone a ciudadanos, columnistas, periodistas, sacerdotes y pastores no hablar de Dios y su familia. Y políticamente, todo es posible. Enjuiciaron a un pastor por defender la Biblia, en China apresan al cardenal Zen, Falun Gong; a uigures, tibetanos, mongoles, cristianos; Ortega a clérigos. El PCCH reescribe la Biblia y escrituras de Buda, el FBI arresta a activistas provida. Trump: “Defendemos la libertad de religión, expresión y la vida…, estamos bajo asalto de la ultraizquierda”. Giorgia Meloni, primera ministra electa de Italia : “¿Por qué la familia da tanto miedo? Porque nos define, porque es nuestra identidad… El enemigo común (izquierda globalista) no quiere que tengamos identidad… sino que seamos esclavos… y consumidores perfectos… Por eso ataca a nuestra identidad nacional, religiosa, de género, familiar; no debo identificarme italiana, cristiana, mujer, madre, no…; debo ser ciudadano X, género X, progenitor 1, progenitor 2... Cuando solo seamos un número, no tengamos una identidad, no tengamos unas raíces, seremos los esclavos perfectos… Cada uno tiene un código genético único e irrepetible y les guste o no esto es sagrado. Defenderemos a Dios, a la patria y a la familia que les da tanto asco a muchos”. Y los ’fascistas’ del SSXXI con sus medios la acusan de ¿fascista? Dios no permita que la silencien. Bolsonaro fue apuñalado. S. Abe ya no está. ¡No al SSXXI, dictadura, lavado de cerebro, saqueo, miseria, delincuencia y muerte!

Juan Carlos Cobo Rueda