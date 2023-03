Que la Función Electoral cumpla la Constitución

Llamada a garantizar el derecho político de los ecuatorianos. Siempre se le reclama transparencia, celeridad, probidad, porque en los hechos no es así. El CNE organiza, dirige, etc., procesos; sin embargo, presumimos que no cumple, dudamos de los últimos. No controla propaganda, gasto, dinero aportado a partidos y candidatos; no se sabe de auditoría, no tienen sanciones. El TCE debe resolver recursos, sancionando la violación de normas; por distintos motivos se los ha denunciado. Falta control independiente que contribuirá con la transparencia y evitará fraude. Algún día se sabrá la verdad sobre anulación de actas, etc., cambiando resultados, favoreciendo candidatos no elegidos. Voto a voto, saber la sumatoria en ese momento, sino es como poner a dedo un candidato. Es evidente la falta de ética pública de autoridades electorales que, no exista uno solo que denuncie el fraude tecnológico con base en miles de irregularidades. Para controlar en vivo recintos, mesas, tengan un sistema de circuito cerrado, cámaras por todos los lados, excepto donde se vota. Prevenir apagones, bloquear ingreso de votos verificando ingresados; paralizar el sistema de cómputo, así no habrá manipulación. Se puede ofrecer recompensa para que se delate el mecanismo de fraude. ¿Por qué la Asamblea ha incumplido con la Constitución arts. 120 # 9; 131 de fiscalizar y enjuiciar políticamente a la Función Electoral?

Jorge Arámbulo