Lo que nos faltaba

Por los medios de comunicación escrita me entero de que la proforma presupuestaria entregada a la Asamblea establece un 44 % menos de lo que el IESS pidió para 2022. ¿Qué hace Francisco Cepeda, presidente del instituto, en representación del presidente? En el IESS no hay medicinas, ni médicos especialistas. Las citas siguen postergándose, las derivaciones a otros hospitales se siguen dando y sigue apareciendo corrupción en la compra de insumos. Parece que al presidente le están pasando gato por liebre; estas acciones van en contra de su popularidad y respaldo al Gobierno. Hay que seguir el ejemplo del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas donde todos sus miembros en votación directa e universal eligieron su directorio; en el IESS jubilados y empleados no sabemos quiénes son nuestros representantes. ¿Por qué no se recupera la cartera de lo que deben los empleadores? Tengo entendido que bordea los $ 1.800 millones. Esto es un delito. ¿Por qué no se hacen efectivas las coactivas ni se recuperan los convenios de pagos vencidos desde antes de la pandemia, que deben tener respaldo? ¿Por qué no se venden los bienes improductivos? El Directorio del IESS se está quedando de año una vez más. ¿Por qué no patrocinan los juicios contra los que actuaron con ley expresa y quebraron al IESS? Aún estamos a tiempo de recuperarlo.

Ab. Álvaro Luque B.