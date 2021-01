Para exigir respeto, primero hay que brindarlo

Con las clases virtuales por la pandemia encontramos múltiples opiniones y sobre todo 2 panoramas: los que sí pueden acceder a este tipo de clases dado que tienen internet, y quienes no poseen dicho servicio. El retorno a clases presenciales estará en lista de espera por largo tiempo por el aumento de contagios debido a la nueva cepa de COVID-19.

Cuando se iniciaron las clases virtuales hubo quejas hacia el cuerpo docente por no manejar rápido la plataforma educativa, pero no consideraron que para muchos profesores es la primera vez que dan clases virtuales y a esto debemos sumar el manejo de la plataforma, el programa en que se realizan las reuniones; en fin, múltiples aspectos que de a poco se han ido trabajando. Se han visto mejoras en algunos casos. Debemos considerar que los docentes que están dando clases en esta “nueva normalidad” invierten mucho tiempo en realizarlas o prepararlas y sobre todo en intentar que los estudiantes comprendan. Es necesario respetar su trabajo. Si una clase inicia a X hora, en ese momento los alumnos se deben conectar. Surgen problemas, pero hay que hacer este esfuerzo dado que la educación es de 2 vías. Si una está constantemente faltando, algo está pasando. O simplemente inventan excusas: “justo ahorita se me fue el internet”. Al inicio lo crees, pero no todos los días.

Carlos Cordovez de la Gasca González