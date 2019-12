¿Para qué estudiamos?

El título no debe ser visto más como un fin, sino como uno de los muchos pasos intermedios a alcanzar en la búsqueda de una vida plena y beneficiosa para nuestro entorno.

Los jóvenes necesitan que se les fomente desde pequeños, que el verdadero sentido de la vida se encuentra en la calidad de lo que se experimente, y no en la cantidad de dinero que se acumule a costa de la salud. Sí, porque la salud no solo se desgasta con horas interminables de trabajo, sino también cuando dedicamos nuestra energía a actividades cuyo sentido no tiene valor para nuestras verdaderas aspiraciones de vida. Lo que sea que hagamos, trabajo o no, debe ser objeto de nuestro amor y pasión. Así, nuestro espíritu se verá alimentado y no desgastado al final de cada jornada.

Los jóvenes necesitan desde pequeños y durante todas las etapas de su desarrollo, experimentar y ser expuestos a situaciones donde definan y fortalezcan su autoconocimiento (hobbies, relaciones, actividades disruptivas) para que a los 18 años, no sea un tema “de última hora” elegir una profesión. No existe orientación vocacional en ese momento, que compense 18 años sin exploración.

Paula Petinelli Gallardo