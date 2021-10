No entiendo

Usted, querido lector, suponga que entra como acompañante de un ejército de conquista a una ciudad. En esa ciudad, en su plaza principal, se encuentran cientos de cabezas en estacas haciendo una circunferencia a una montaña de otros cráneos. ¿Qué pensaría sobre ellos? Pues resulta que esto es lo que encontraron los españoles al entrar a la plaza de los Aztecas en Ciudad de México. Esto ya está comprobado. Es corriente actual decir que los conquistadores españoles fueron genocidas, ladrones, esclavistas, etc., y no me aparto de que existe mucha verdad en eso, pero de allí a santificar las acciones de los originarios de este continente, es aberrante. Llegar a decir que esa montaña de cráneos era “un culto a la vida”, siento que están tratando de jugar con mi intelecto y capacidad de razonamiento. Entonces, otro culto a la Paccha Mama sería la masacre de Yaguarcocha, y una disputa entre hermanos (acuerdo entre privados) habría sido la guerra entre Huáscar y Atahualpa. Por favor, ya basta de victimizar, santificar a unos y despreciar y acusar a los otros. Entonces sigamos acusando y denostando a los franceses por las guerras napoleónicas, a los alemanes por la IIWW, etc. Mejor concentrémonos en aprender de la historia, de sus aberraciones, y evitarlas. Nos están adoctrinando en que el nacionalismo es malo y sin embargo vemos en el país movimientos separatistas, divisionistas, revanchistas que a lo único que nos llevarán es a repetir los errores de Europa de los siglos XIX y XX y los horrores que conllevaron, solo que la lucha no será con otros países, sino interna.

David Ricaurte Vélez