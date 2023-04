Enfermos graves

Señora alcaldesa saliente y señor alcalde entrante, si ustedes estuvieran enfermos buscarían enseguida un médico. Pues los árboles de la avenida Las Aguas y Laureles se están muriendo, están llenos de una terrible plaga, están perdiendo las hojas. Ese es el comienzo del fin, por lo que les ruego prestar atención. Además de embellecer la ciudad, también son su pulmón. Ellos nos protegen de tanta inmundicia del ambiente. Manden lo más pronto a fumigarlos. No nos lamentemos si los perdemos, muchos tienen más de 50 años (realmente no lo sé) y son parte del gran tesoro que la naturaleza nos ha dado. Seamos noblemente partícipes de su salvación. La nobleza de ustedes hará que no olviden esta petición.

Martha Jurado Rodríguez