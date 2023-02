Las elecciones y la prensa libre

En estas elecciones no ha ganado la democracia, porque democracia es elegir autoridades con más del 51 %, esto es lo que representa a las mayorías. El CNE ha atomizado al electorado con un sinnúmero movimientos sociales.

Engañaron al CNE y al Ecuador entero con el eufemismo de “unión de la esperanza”, porque todos sus dirigentes están presos, y gracias al CNE hicieron mayoría en la Asamblea, haciéndole imposible gobernar al presidente Lasso. Se tomaron Quito y Guayaquil.

EXPRESO, gracias a su director y a su periodismo de investigaciones, es un faro de luz para el Ecuador, porque en esta elección no ganó la democracia, ganaron la ignorancia y la ineptitud de las autoridades electorales. Por esto apelo que el diario promueva la integración de un Foro Ciudadano Ecuador Primero. Esto ya se está haciendo en Méjico, a través de la Asociación de Prensa, las universidades privadas y la ciudadanía en general, para que todos aporten ideas para cambiar la ruta que Ecuador sigue hacia un despeñadero. Si no hacemos esto, la prensa ya no tendrá papel para imprimir el periódico, ni la televisión tendrá licencia para trasmitir, y todos tendremos que hacer cola para saber qué nos dejan de comer hoy, o si nos destierren en un avión a Estados Unidos.

Juan Orús Guerra