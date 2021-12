El Ejecutivo y el Legislativo

Tanto el Ejecutivo como el Legislativo en la proforma presupuestaria que va a regir para 2022 se han olvidado de nosotros los empleados y jubilados del Instituto de Seguridad Social. El IESS pidió alrededor de $ 3.200 millones y le van a entregar $ 1.400 millones. Así no vamos a salir nunca del hueco en que los políticos de diferentes tendencias han sometido al instituto, propiedad de afiliados y jubilados. El director del IESS, delegado del presidente de la República, ya tiene algunos meses hecho cargo y ni se lo ve, ni se lo oye; los otros directores nadie sabe quién los elige, sino el grupúsculo pequeño que está alrededor de ellos. ¿Qué legitimidad tienen? Por innumerables ocasiones en Expreso he manifestado que para palear un poco la situación que vive el IESS se debe cobrar de manera urgente a los empleadores morosos (según tengo entendido son $1.800 millones por cobrar; las coactivas desde antes de la pandemia suman algunos cientos de millones; y hay que ejecutar los convenios de pago con garantías reales que suman otros tantos cientos de millones. La Seguridad Social podría tener con estas acciones entre $ 2.500 y $3.000 millones. ¡Ya basta de seguir alcahueteando a los que deben! La atención a la salud en los hospitales del IESS es deplorable, no hay medicina, pésima atención médica, negociados, robos, etc. ¿Qué vamos a tener que hacer los afiliados y jubilados? Cuidado nos decidimos a actuar con lo que la razón o la fuerza nos dicte! Mucho ojo.

Ab. Álvaro Luque B.