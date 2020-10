Un Ecuador conmocionado

Nuestro país esta conmocionado con todo lo que está sucediendo. Primero con la locura de las candidaturas a presidentes: cualquier persona se cree presidenciable, aunque sus antecedentes no sean los más apropiados para ellos, incluyendo nombres totalmente desconocidos para nosotros, que esperamos alguien cuyos antecedentes no tengan nada que ver con los anteriores que nos han llevado a la desesperación y el desconcierto, al enterarnos por la prensa local día a día lo que han hecho con los dineros del Estado, endeudándonos más allá de las posibilidades de pago, que no llegamos a consolidar por más que nuestro ministro trate de hacerlo. Al final se termina con un nuevo endeudamiento, haciendo que todos los países del mundo nos miren como incapaces de pagar deudas, mientras los verdaderos culpables de nuestra desgracia se pasean libremente por Europa y América, haciendo gala de su falta de pudor y responsabilidad, cuando sus coterráneos mueren de hambre.

Al actual gobierno también le tocó su mala suerte, ya que con arcas vacías tuvo que afrontar la presente pandemia, que a más de su elevado costo obligó al país a vivir restricciones desconocidas, lo que nos encerró más en pensar que el futuro no existe, por más que luchemos contra las desventuras y políticos corruptos.

Ing. Édgar Diminich M.