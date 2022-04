Dios es banalizado, perseguido, silenciado y encarcelado

Ni el 'jet set', novelas, rock, reguetón o consumismo vulneran a la Familia de Dios como los socialistas-comunistas y progresistas. El PCCH obliga a arrodillarse al escanear pasaportes COVID-19, y persigue a cristianos, budistas, uigures. En Rusia nadie puede señalar el genocidio de Putin en Ucrania. En EE. UU. abren la frontera, entran delincuentes y drogas, quitando presupuesto y medios a la policía. Niños con cambio de sexo sin respetar la patria potestad de sus padres. Si defienden a Dios y dicen no al aborto, matrimonio igualitario, ideología de género son acusados de odio, racismo, xenofobia, y enjuiciados. Ron DeSantis devuelve a los padres el derecho a educar a sus hijos según su fe, prohibe en las escuelas la ¿orientación sexual? Esfumaron urbanidad, moral y cívica, adoctrinan en colegios y universidades y llenan de drogas las democracias. En la web lavan el cerebro a niños, jóvenes y adultos, registran su vida privada y ¿van por su impronta biométrica? El Estado laico no significa un no a Dios sino independencia frente a la religión. La C. Magna revolucionaria da igualdad de derechos a opinar y expresar se libremente y en todas sus formas y manifestaciones. Los políticos dicen que los religiosos no pueden hablar de política, sociedad, inseguridad, economía; la Constitución lo permite. Pero si es a su favor, aplauden. En el mundo 93 % son creyentes (a 2017) , en Ecuador 92 % son perseguidos y silenciados por una minoría que no llega a 10 %. La humanidad distanciada del Creador requiere con urgencia reflexionar frente al caos materialista, social, ético, humano, familiar, educativo, de justicia, etc.

Juan Carlos Cobo Rueda