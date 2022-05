La ideología comunista al instaurase en un lugar alto y despejado pudo ser apreciada por muchos; y ya no puede engañar a nadie. Hasta el populacho pregona las palabras del dramaturgo Eurípides (480-406 a.C.) y dice en alta voz: "Mi lengua promete, pero mi mente no ha prometido" o las también célebres del abogado y político Abraham Lincoln: "Se puede engañar a parte de un pueblo todo el tiempo y a todo el pueblo en parte del tiempo; pero no puedes engañar a todo el pueblo todo el tiempo". Lo cierto, el Partido Comunista y sus ideólogos no podrán viajar más venturosos después del nombramiento en la ciudad de Miami, Florida, EE. UU., del Día de las Víctimas del Comunismo. El gobernador de Florida, Ron Desantis, firmó un proyecto de ley que designa el 7 de noviembre como Día de las Víctimas del Comunismo, en el estado. Esta Ley 395 expone que los estudiantes deben recibir al menos 45 minutos de instrucción sobre los males del comunismo, sus dictadores y sus regímenes, los crímenes de lesa humanidad y de genocidio causante de más de 100 millones de víctimas mortales en los países que se instauró esa ideología. El 7/05/2022 se realizó la rúbrica de la ley en la emblemática Torre de la Libertad, en Miami.

Óscar Biscet