Derogar la Ley de Feriados

La Ley de Feriados no es compatible con la pandemia de COVID-19, es un obstáculo que impide a las autoridades modificar, flexibilizar o mantener el feriado en el día en que cae. La ley provoca un feriado obligatorio largo, propenso a la movilización y a la recreación y por ende al incremento de contagios en las semanas posteriores.

Los feriados de 2021 del 1 de Mayo, 25 de Julio y 9 de Octubre, caen en sábado y domingo, pero deben pasar a lunes o viernes por la ley de feriados. El del 24 de Mayo en lunes, 10 de Agosto en martes, 2 y 3 de Noviembre en martes y miércoles. La autoridad no puede declararlos no festivos por ley, pero sin embargo, si la pandemia no ha sido controlada, emitirá una serie de restricciones de último momento perjudicando al sector turístico (al que la ley quiere favorecer), y a los ciudadanos que planificaron algún tipo de desplazamiento vacacional, provocando más desconcierto y malestar que el reconocimiento de que las medidas son positivas.

La ley actual debería derogarse y crear una que se adapte a la pandemia que estamos viviendo.

Ing. Jorge Chedraui Saab