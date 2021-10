Derecha-Izquierda

Los términos políticos izquierda y derecha son retrógradas, anacrónicos, atrasados, monárquicos y no deberían tener vigencia; deberían ser tiradas al tacho de basura. El cambio sería por las palabras: políticos honestos o politiqueros deshonestos, es decir buenos o malos. Los políticos buenos son felices aunque les vaya mal. Los malos, infelices aunque les vaya bien. Los conceptos de izquierda y derecha política no son los más idóneos para definir la identidad política de los ciudadanos. El término “izquierda y el término derecha en su significado político tienen su origen en el marco de la Revolución Francesa. Tras la toma de la Bastilla (14 de julio de 1789), se conforma en Francia la Asamblea Nacional Constituyente, la cual tenía como uno de los objetivos la redacción de una Constitución y por supuesto la decisión del futuro político del país. El origen histórico de esta oposición obedece a un hecho fortuito: la ubicación de los delegados con diferentes orientaciones doctrinales. No existe extrema derecha ni extrema izquierda, lo que realmente tenemos es extrema pobreza, extrema corrupción, extrema ignorancia y extrema audacia de los corruptos politiquero. Nuestro presidente Guillermo Lasso muchas veces ha planteado que su gobierno no es de derecha ni de izquierda, sino que representa a todos los ecuatorianos y que su única bandera es el Ecuador del encuentro.

Ricardo Ordóñez