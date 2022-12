Aquellos que se autoproclamaron soberanos con el apodo de Patria Altiva I Soberana fueron verdaderos depredadores de la soberanía en nuestro país. Entregaron a un grupo de españoles sin ningún conocimiento de nuestra realidad la redacción de la Constitución, un documento lleno de falencias, vacíos y confusiones. Hoy vivimos sus nefastos resultados, con pugnas de poderes llenas de recorridos por vericuetos legales e interpretaciones antojadizas. Permitieron el ingreso indiscriminado de personas sin requisito alguno, entre los que se infiltraron delincuentes y narcotraficantes; el establecimiento de guerrilleros bajo pretexto de coincidencias ideológicas; firmaron contratos de créditos con empresas ‘estatales’ chinas poniendo domicilios de arbitraje y mediación en otros países; comprometieron producción petrolera a cambio de créditos, igualmente con arbitrajes en otros países, al ser ‘garantía’ del pago del crédito. Para ellos la soberanía solo existe en el discurso patriotero; y cuando se la ideologiza, deja de ser soberanía, pues está sujeta a una tendencia distinta del interés de la patria. Los dogmáticos no son soberanos ni con sus propios pensamientos. La base de la inteligencia es el razonamiento; si esto no existe, inteligencia no hay. Quienes llegan al poder con dogmas incluidos se transforman en depredadores de la soberanía.

José M. Jalil Haas