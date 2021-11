Cuando dejan el poder

Gran culpa de que se instauren gobiernos totalitarios en los países corresponde a la mediocre actuación de los mal llamados gobiernos de derecha o capitalista.

Un mercado libre no es aquel en el que los grandes empresarios negocian cuotas de mercado o acuerdos para expandir sus billeteras; conceptualmente eso está a años luz de ser libre mercado y al contrario de lo que se cree, es repudiado por el principio fundamental de libertad. Estos mal llamados empresarios crean una imagen equivocada en la población de que eso es el capitalismo, debilidad que aprovechan los socialistas para acentuar el resentimiento y la división de clases dentro de los países. Con un eslogan equivocado de distribución de la riqueza (pero no la de ellos), se presentan como jueces de esos abusos. Sin embargo, cuando han perdido ese poder porque la mayoría no los vota, es comprobado que su actuación es la misma: crear caos, confusión, conmoción, protestar contra todo en defensa de la mayoría (esa mayoría que les quitó el poder en las urnas).

El objetivo principal es impedir la gobernabilidad.

Carlos Sarmiento