La inefable vocera del correísmo, Paola Cabezas, muy oronda sostuvo que “el que nada debe, nada teme” cuando el presidente Lasso informó que no asistirá a la Asamblea. Parece que desconoce los sustentos legales para que un presidente deba acudir a un llamado de la Asamblea. Es lamentable, según lo declarado por el asambleísta Fernando Villavicencio, que los asambleístas del correísmo, miembros de la comisión de Fiscalización de la Asamblea, se nieguen a firmar el informe que esta comisión hizo sobre el caso Alex Saab, pues en él se menciona que alguien ligado a Saab hizo un aporte a la campaña del binomio Correa-Glas. ¿Es esto coherente con el que nada debe nada teme? El asambleísta Villavicencio denunció que los asambleístas correístas han condicionado la firma del informe a que se elimine la mención del aporte a la campaña del binomio Correa-Glas. ¿Por qué? Es obvio, ¡se trata de un delito electoral!, tanto o más grave que el que la bancada correísta trató de endilgar, sin resultado, a Lasso con los Pandora Papers. No hay coherencia alguna con lo que pregonan, sin embargo, con el historial que ha mostrado, sin pudor, la bancada correísta, esta es una mancha más al tigre. Los partidos y movimientos tienen la obligación de ser transparente y coherentes, algo que no se nota en la Asamblea, mucho menos en el correísmo.

Ing. José M. Jalil Haas