La Biblia expone en San Juan 1:29 “...vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. Son sinónimos de cordero: cabrío, carnero, oveja, ovino, borrego. ¿Qué culpa tienen los borreguitos (creados por Dios-Génesis 1:25) para ser utilizados en una campaña política rebosada de cretinismo? Pidamos misericordia al Creador por lo que nos espera: El Niño, una Asamblea paupérrima, peor que la que se fue y un presidente/a que no sabe dónde está parado. Los candidatos no contestan las preguntas que este prestigioso diario les formula. ¡Son el colmo! ¿Qué institución pública se responsabiliza por atención médica a niños con Asperger en Guayaquil?

Mayra Camposano Costa