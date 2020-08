Crisis penitenciaria

Aunque las instancias competentes generalmente no consideran la opinión ciudadana, sin ser especialista en materia penitenciaria, nuestra formación nos otorga elementos para concebir opciones ante la grave crisis en esta área, como principalmente aplicar en forma debida las normas de dividir a las PPL en función de la gravedad de delitos, la peligrosidad del recluso, la duración de las penas, las etapas del proceso, etc., y reformar el sistema actual que no ha dado resultado con grandes reclusorios, difíciles de controlar con escaso personal, para sustituirlo con un sistema de centros de trabajo agropecuario, artesanal, industrial, etc,. de acuerdo al origen y grado de instrucción de las PPL. Su producción sería autosustentable, sin perjuicio de que los más capacitados colaboren en la orientación de sus compañeros. Con ayuda de programas internacionales se podrían construir centros en áreas seguras, a prudente distancia de los centros urbanos. Además, insistir en la necesidad de comunicación y autocontrol de los internos, con representantes de comités elegidos por ellos, sin que signifique autogobierno ni abusos o arbitrariedades de parte de los caporales o pandillas existentes, para lo cual serviría la división indicada. Seria deseable controlar o atenuar a la brevedad posible este problema que actualmente es intolerable.

Ab. Jorge Chambers Hidalgo