¿Quién controla las fundaciones municipales?

El sector comprendido entre el malecón y la avenida Olmedo, desde hace aproximadamente dos años se encuentra intransitable por las obstrucciones al tráfico vehicular y peatonal que viene provocando la Fundación Malecón 2000 con dos obras que no tienen una explicación racional. Me refiero a un gigantesco monumento a la bandera, de enormes proporciones y millones de costo, que no tiene significado ni trascendencia, y que dice muy a las claras el despilfarro actual de los dineros municipales en obras innecesarias que además han estropeado el parquecito que existía en el lugar. La otra catástrofe constituye una nueva remodelación (otra más) al monumento a Olmedo, que no la necesita, ya que como estaba desde 1990 se encontraba bien. Ahora quieren hacerle no sé qué estrella y otras naderías a un costo millonario, que mejor hubiera sido empleado en algo necesario. Tengo entendido que en estas fundaciones municipales sus directorios hacen lo que les viene en gana pues son autónomas desde la época del alcalde Febres-Cordero. Sus directivos son más importantes que los concejales del cantón, reducidos a su actual condición de mirones, pues han perdido todo derecho, incluso a solicitar fiscalizaciones. Así estamos.

José Regalado Pesantes