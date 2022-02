Consejo de la Judicatura

Hay muchos casos en los últimos 15 a 25 años en que varios jueces, funcionarios judiciales.... no solo fueron destituidos sino también sancionados por faltas a veces embarazosas, y que conllevaban otras faltas. Fue justamente contados los casos que respondieron. En el gobierno de Correa, claramente se demostraba su preeminencia. Mucho antes de la 'Pichi corte' y de las 'alteraciones en el sistema de sorteos en las cortes de justicia de Guayaquil' había un generalizado malestar sobre al administración de justicia. ¿Eso no ocurría en Quito ? No lo sabemos, pero algo se dio a conocer en la remoción del alcalde de la capital.

Mario Guerrero Burgos