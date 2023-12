Cartas de lectores: No toda Urdesa Central se puede calificar como insegura

Urdesa Central es una ciudadela donde existen varios sectores: unos de villas muy lujosas, en terrenos amplios. Otros como el mía, que vivo en una calle principal (Circunvalación Sur, actualmente Jorge Pérez Concha) que tiene la misma importancia de la avenida V. E. Estrada, en un terreno de 10 m x 25 m. La villa fue construida con el Plan de la Mutualista Previsión y Seguridad.

Viene a vivir a Urdesa Central de 21 años y hoy tengo 81. Escogí un terreno con frente para una peatonal, que desde que construí mi casa, la convertí en un parque. No todos desean gastar en cuidar una peatonal. Lo he hecho de manera personal, sin ayuda de la casa vecina, haciendo grandes sacrificios. Tengo fotocélulas a lo largo de ella, por lo que permanece iluminada toda la noche.

Cuido de las plantas, que están hermosas, y tengo cámaras de seguridad. En Sesión Solemne en Diario EXPRESO, Accur. me dio un premio ecológico por ser una de mejores peatonales de Urdesa Central. La gran periodista Lina Zambrano me hizo una entrevista en mi departamento, leyendo todas las comunicaciones a mi nombre de los alcaldes León Febres-Cordero y Jaime Nebot. Me dijo con asombro: usted es figura pública. Le dije, no, tengo civismo, es lo que he hecho por mi entorno, por Urdesa Central, por toda mi ciudadela todos estos años. Pensé que algunos seguirían mi ejemplo.

Arreglar las peatonales, que las convirtieran en jardines, que gasten en iluminación. La respuesta fue: eso le toca al Municipio de Guayaquil, pagamos impuestos. De acuerdo, pienso igual. Pero soy ecologista, defiendo la naturaleza y me doy seguridad. Los que se quejan de robos y asaltos tienen otras prioridades.

Las mías las pospongo por darme un entorno seguro y agradable. En mi sector hay seguridad, nos sentimos bendecidos. Depende mucho de lo desea tener cada persona. Pospongo cualquier otro gasto, necesario para muchos, pero para mí, menos importante: pinto mi casa, tengo luz suficiente en la noche, cuido las jardineras, riego yo misma las plantas, a cualquier hora, hasta en la noche.

Tengo un departamento y un local en arriendo. Con la mala publicidad, quien lo leyó no vendrá a verlo. Estoy justamente pintando las jardineras. No tengo cerramiento alto, no lo he visto necesario, y sigo haciendo gastos fuera de mi presupuesto, es mi deber como buena urdesina.

Laura Esther Gómez Serrano