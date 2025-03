Cartas de lectores | La tuberculosis y el Hospital Neumológico

A través de Cartas de lectores de Diario EXPRESO y algunos editorialistas se ha presentado la gran preocupación del cierre del hospital Neurológico Valenzuela, que se realizó para atender exclusivamente los pacientes con tuberculosis, cerrado de hace muchos años en el gobierno de Rafael Correa, situación que está llevando en este momento a un problema grande de salud. Pero no solo quiero referirme al grave problema del cierre del Hospital Neurológico, sino también del Instituto Nacional de Higiene Leopoldo Inquieta Pérez, destruido por el mismo gobierno, instituto que tenía un departamento de Virología propio para atender la famosa epidemia viro lógica que se produjo en nuestro país, y más aún haberse destruido el servicio de erradicación de la malaria, al que se le quitaron todas sus funciones, y que hacían rociamiento por los diferentes barrios de la ciudad y fuera de ella, justamente en invierno. Parece que los políticos y las autoridades se hacen ciegos, sordos y mudos porque no les conviene poner adelante el funcionamiento de dichas instituciones, al punto que hasta la fecha los gobiernos lo han mantenido en perfecto abandono, señalando que este Diario da a conocer que la tuberculosis crece y que su hospital Alfredo J. Valenzuela sigue en total abandono. También ha dado a conocer desde hace muchos años el problema de las cárceles, donde la tuberculosis ha sido un estado expectativo; la salud del pueblo ecuatoriano no tiene valor. ¿Qué hace la Asamblea para poner en orden esta situación? Si los asambleístas hacen mucho peleando entre ellos, dedicados a hacer denuncias políticas, estar siempre en oposición para las cosas que la ciudadanía necesita. Señores Diario EXPRESO, como evidencia de lo que ustedes hacen, sería conveniente reproducir mi artículo: Autoridades que no leen, del martes 25 de enero de 2022, es decir hace tres años, y pese a la insistencia de la ciudadanía y de este medio de comunicación, que este domingo 16 de marzo de 2025 volvió a dar a conocer con gran preocupación el problema de la tuberculosis, estoy seguro de que tampoco leerán los asambleístas, las autoridades y por qué no decirlo, el Ministerio de Salud, que es uno de los responsables de haberse preocupado por el funcionamiento total del hospital Neumológico, el Instituto Nacional de Higiene y el Sistema de Erradicación de la Malaria.

Marcelo Manuel Lazo Salazar