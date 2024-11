Cartas de lectores: ¿Hasta cuándo sufres, querido Ecuador?

Al contemplar la escasa calidad humana de nuestra funesta clase política, la mezquindad de los empresarios, lo rechazados que son los banqueros, la irresponsabilidad y desidia de funcionarios y autoridades en la solución de nuestros serios problemas, no nos queda más que exclamar: ¡cómo sufres querido Ecuador! Creo que hemos tocado fondo; los valores degradados dominan nuestra sociedad. La norma es ser deshonesto, pícaro, sinvergüenza; enriquecerse a costa de lo que sea, en el menor tiempo posible, es la consigna. Los políticos, que solo llegan a cargos públicos a servirse a sí mismos son ejemplo de la ruindad que gobierna el alma nacional. Querida patria, ¡cómo sufres!, al ver cómo los enfermos padecen en los hospitales públicos y del IESS porque no existen medicinas, ni equipos médicos, y el trato inhumano que reciben los condena a permanecer tirados junto a sus familiares en los pasillos o fuera de los hospitales. Duele constatar el enorme gasto público para todo, menos para brindar salud y educación de calidad a la población más desposeída (la mayoría de los ecuatorianos). Ecuador, ¡cómo sufres!, al que las familias se separan pues no tienen empleo y padres e hijos deben emigrar por falta de oportunidades, miseria y violencia. Patria querida, ¡cómo sufres!, al ver que no hay asistencia al agro, las cosechas se pierden por condiciones climáticas y falta de mano de obra que emigró a otros países o a ciudades más grandes del país. Ecuador, ¡cómo sufres!, al ver como el pueblo está atemorizado por el incremento de delincuencia común y de crimen organizado, de actividades del narcotráfico, extorsión y secuestro. Entre tanto, la política de seguridad es un completo fracaso y las autoridades solo dan cifras que ya nadie cree. Ecuador, ¡cuánto sufres!, al verte en tinieblas por la corrupción e ineptitud de nuestra nefasta clase política. Por esto y mucho más y para que no sigas sufriendo, elijamos bien a nuestras autoridades en las próximas elecciones. ¡Reflexionemos nuestro voto, digamos NO a los mismos de siempre!

Mario Vargas Ochoa