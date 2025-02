Cartas de lectores | Subida arbitraria de pasaje de la Metrovía

Soy usuaria ocasional de la metrovía y mi sorpresa fue que en los primeros días de enero utilicé el servicio y a las personas que no tenían la tarjeta Guayaca el conductor les dijo que el pasaje costaba 45 centavos desde enero y no 30 centavos como el año pasado. El señor alcalde de Guayaquil puede subir el pasaje y nadie reclama pero a los señores choferes de buses que circulan por la ciudad no los deja el que suban cinco centavos. Yo estaría de acuerdo con el incremento si todas las unidades fueran nuevas, pero solo hay unas cuantas nuevas con aire acondicionado, y en ciertas paradas hay puertas abiertas; sobre todo en la Zona Rosa; todas las puertas de esa parada están abiertas. Me consta porque tenía un familiar en la clínica Guayaquil y utilizaba la metrovía para llegar al norte más rápido. Por ultimo, las personas que utilizamos la metrovía por la mañana tenemos que esperar cerca de 20 minutos para poder dirigirnos al centro de la ciudad. Si el valor del pasaje ha subido, por lo menos los usuarios de este medio de transporte merecemos unidades nuevas e ir sentados, pero el sistema sigue igual y además en varias ocasiones la máquina en que se hace la recarga de la tarjeta está dañada o se traga las monedas. Uno reclama y no hay quién arregle el problema; como siempre el que pierde es el usuario. Así que hago un llamado al señor alcalde de la ciudad como usuaria y como periodista, a que tome cartas en el asunto y resuelva este problema que aqueja a todos los guayaquileños y personas que utilizan la metrovía.

María Manzo Lara