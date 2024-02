Cartas de lectores: Las seis monedas en Ecuador

En nuestro país, con apenas 260.000 km cuadrados y con 18 millones de habitantes, se pretende implantar un nuevo mecanismo monetario-financiero: el bitcoin, con tendencia a la ecuadolarización, a más de las otras cinco monedas: 1.- El sucre, desde 1884; dejó de circular en 1999. Funciona el dólar desde el 2000. No constan en la Constitución de 2008 ni sucres ni dólares. 2.- Sistema Único de Compensación Regional - Sucre. Para transacciones internacionales de Sudamérica (países bolivarianos). 3.- Monedas de curso ilegal- que no dicen ni sucre ni dólar, de 0,50-0,25-0,10-0,05 y 0,01 ctvs. 4.- Unidad de Intercambio Solidario - UDIS (provincia del Azuay). 5.- Dólar norteamericano. Contemplado en el Código Orgánico Monetario y Financiero. 6.- Ecuadólar. Se pretende implantar; son pagos electrónicos (monedas virtuales) con bitcoins, criptomonedas contempladas en el contexto internacional. Podrían utilizarse para megaproyectos como huertos familiares para satisfacer el hambre de los ciudadanos en Ecuador, art. 281. China, con su yuan o renminbi (RMB), yuan digital que funciona con el IOS-Android celular, da origen al DCEP (Digital, currency electronic payment) moneda disruptiva con tecnología exponencial, para competir con las potencias mundiales. Se interpondría al dólar e incidirá en otras monedas fuertes (libra esterlina de Inglaterra, yen de Japón). El dólar norteamericano está en la mayoría de países. La criptomoneda o blockchain es respaldada con reserva de oro, avalada por el Banco Popular de China. A diferencia del dólar de EE. UU. que no tiene respaldo internacional. China con su presidente Xi Jinping pretende apoderarse del mercado bursátil, financiero y económico mundial contra el presidente de EE. UU., Joe Biden. Nuestra balanza comercial tiene mucha incidencia con los dos países. China tiene respaldo en oro para sus bitcoins y criptomonedas, compitiendo con EE. UU. El oro extraído en Río Blanco, en la parroquia Molleturo, cantón Cuenca, es vendido a China. La disputa comercial y financiera entre China y EE. UU. les exige mantener sus hegemonías a nivel mundial.

José Arrobo Reyes