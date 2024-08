Cartas de lectores | La robolución: el fin del dólar y de la república

Políticos y opinólogos vendidos, un reencauchado Borja, como siempre mintiendo. El país dice no. Ellos son ricos robando al pueblo. El país rechaza su saqueo, delincuencia, impunidad con juicios, glosados, prófugos, y su CNE que los elige por medio de fraude acordado con 17 binomios, como en Madurozuela, con encuestas chimbas y ‘fake news’ en la web. Los militares no quisieron ser veedores, como propuso Villa. Un Nebot diciendo: “no es pecado ser correísta” y políticos y opinólogos acusando de antisociales a los anticorreístas, que son mayoría frente a un 20 % de borregos y de cárceles, con la RC5 defendiendo al narcocriminal Maduro. ¿Nos volverá lo mismo? FF.AA. aun con la Constitución totalitaria debieron parar al autócrata, pues los encarceló, desbarató, politizó y corrompió (Dhruvs). Las gloriosas FF. AA. no tienen aviones, helicópteros, fragatas, radares, tanques, etc. Y se deben a 16 millones de ecuatorianos, únicos soberanos legítimos; no a un grupo que asaltó el poder y el país. Maduro los corrompió y controla con cubanos, rusos e iraníes, y saquean sus recursos; de capitanes para abajo son hambreados. Será el fin del dólar con esta inflación-recesión, una máquina de billetes, hiperinflación y miseria, como en Madurozuela. Así es fácil controlar al silenciado y mísero pueblo. Civiles y militares cómplices por acción, omisión y corrupción. Despierta país, nadie nos ayudará. Noboa con RC5-PSC no defendió a Diana y hoy sufre un narcojuicio.

Juan Carlos Cobo Rueda