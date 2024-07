Cartas de lectores | Problemas graves de mi edad

Disculpen mi mala memoria pero no recuerdo cuándo el dirigente Leonidas Iza creó una empresa y dio trabajo a 2.000 personas pagándoles $ 1.500 como sueldo básico, aparte de seguro, subsidio de antigüedad, hospital para curarse, etc. Tampoco recuerdo cuándo los transportistas hicieron una huelga para obligar a sus compañeros a que respeten las leyes de tránsito, ni cuándo el Frente Unitario de Trabajadores marchó para exigir que todos los trabajadores cumplan a rajatabla con su actividad, con capacidad y entrega a sus empresas, ayudando al capitalista a crecer y seguir coadyuvando a que el país sea más productivo. O cuándo el gremio de profesores hizo un plantón para obligar a que se cambien leyes y que los alumnos practiquen civismo, moral y urbanidad; sepan todas las reglas de las matemáticas, conozcan geografía, historia, literatura y artes de gran parte del mundo, so pena de perder el año. O cuándo los tanqueros de combustible fueron al paro para evitar que nuestra gasolina salga por las fronteras como contrabando a Perú o Colombia. Y me olvidaba de los indígenas y comuneros que elevaron sus flechas cuando descubrieron y evitaron la minería ilegal. A medio Ecuador que atrincheró a corruptos políticos y chantajistas, y ayudaron al presidente a construir varias cárceles, sin cuestionar en qué sitio, sino pensando que es necesario encerrarlos y acabar con ellos. Lo que sí recuerdo es mi oración a Dios pidiendo tener el país que los nobles y honrados necesitamos, donde nuestro hijos y amigos encuentren trabajo para así subsistir.

Martha Jurado Rodríguez