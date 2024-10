Existe un adagio popular: nadie sabe lo que tiene hasta perderlo. Hay hijos que piensan que su madre vivirá una eternidad y se olvidan de compartir risas, llantos y sus mejores ocasiones de disfrutar juntos cada día; de valorarla siempre. Sin embargo, le causan estrés, discusiones, amarguras, rechazos, hasta decir ya no aguanto más. Evitan gastos en ella y la ignoran. Hoy plasmo unas letras al cielo con todo mi amor a mi musa, por su primer aniversario de fallecida: mi madre. Ella fue mi inspiradora de vida y dejó en sus hijos su legado con sus palabras titubeantes, con ese amor en su corazón palpitante, y desgastado en complicidad del Alzheimer, hasta el último suspiro. Siempre dio lo mejor sin esperar nada a cambio; sin embargo hubo cambio en su vida. Madre mía, no me olvido de ti; jamás lo haría. Gracias por compartir antes, durante, y después tu linda compañía; hicimos una buena dupla y dejamos plasmado ese legado de felicidad efímera para las nuevas generaciones. Hoy estás en paz, Carmen Rosa. Te envío estás rosas por tu primer aniversario sin nosotros.

Javier Valarezo Serrano