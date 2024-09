Cartas de lectores | Ojalá que esta vez no le mientan a la ciudadanía

¡Qué despilfarro! Este diario publicó el gasto de casi $ 10 millones entre candidatos a la presidencia, parlamentarios andinos y asambleístas nacionales y provinciales (ya no serán 137 sino 151). Compatriotas: ¡ellos no ponen un solo centavo de su bolsillo, todo sale de nuestros impuestos! ¿Bajo qué méritos, qué han hecho en beneficio del país? ¿Van a salvarlo? ¿A mejorar la vida de los ecuatorianos? ¿Van a traer inversión extranjera inmediatamente?, porque esto es lo que se necesita ya para generar fuentes de empleo y que el IESS se nutra de recursos. Actualmente nuestros compatriotas se van legal e ilegalmente huyendo del país porque no hay empleo, por la inseguridad, por la corrupción a todo nivel: en entidades públicas, jueces y fiscales corruptos; y por las leyes laborales y trabas burocráticas vigentes. Ojalá los panelistas en los debates les pregunten a los candidatos, de frente, sin tapujos y concreto: ¿qué van a hacer? ¿Cómo? ¿En que tiempo? ¿Cuál es el plan de trabajo completo y concreto viable y coherente a implementar con gente capacitada? Ojalá pongan gente capacitada y verdaderos administradores. De los candidatos a la presidencia cinco son correístas alineados en otras tiendas políticas. ¿Han perdido el pudor y la decencia? ¿Piensan que la gente no se da cuenta? Hay terroristas y figuretis de primer nivel, chimbadores; otros que han sido electos y ahora buscan otra dignidad. Señores: no hay cama para tanta gente. Son solo dos los finalistas para segunda vuelta. Por eso y por otras razones volveré a votar nulo.

Roberto Flores