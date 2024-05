Cartas de lectores: Museo de Arcilla María Eugenia Puig Lince

Agradecemos a Diario EXPRESO el reportaje sobre qué sucedió con los murales de arcilla que eran patrimonio cultural de nuestra identidad histórica. El Museo de Arcilla Eugenia Puig Lince fue visitado por guayaquileños, ecuatorianos y extranjeros amigos, al lado del Club Náutico, lugar idóneo, con un hermosa área de árboles al ingreso al museo, de fácil acceso.

Quienes dicen que no supieron que allí existía un lugar, será que no acostumbran visitar museos, ni espacios culturales. El ex alcalde Nebot adquirió el museo; la artista lo estaba haciendo por petición del alcalde de Quito; en vista del que pedido no tuvo feliz termino nuestro alcalde de entonces deseó dar cultura a Guayaquil.

Pidió hacer ciertos cambios que estuvieran enfocados en la historia de la ciudad. Fui una de las tantas personas asiduas al lugar, al ingreso habían bancas; desde el exterior se divisaban los hermosos murales. Luego nos enteramos del atropello de la exalcaldesa Viteri, que sin ningún respeto al museo, en forma irresponsable, sacó las esculturas. No lo hizo conocer a ninguna autoridad, ni al exalcalde que la eligió para que nos represente, algo que lamentamos todos los guayaquileños que le dimos el voto, sin saber que no era la persona que habíamos conocido, pues no respondió a las expectativas.

Pedimos a Expreso, que no se detenga en investigar dónde están encajonados los murales, para que se restablezca el museo, pues era un lugar único para los guayaquileños, por estar en medio de la naturaleza.

Laura Esther Gómez Serrano