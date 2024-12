Cartas de lectores: ¡El mundo Libre y el planeta en peligro!

Con las justas Presupuesto Emergente - Marzo 2025. Regres antidemocráticos se burlan y obstruyen la voluntad de EE. UU. No podían ganar limpiamente e impusieron encuestas con varios puntos a favor de Kamala.

Dos presupuestos, mas uno es el salomónico. Regres de 1.547 y 1.500 páginas (¿respaldados por 38 y 34 republicanos?). Trump (‘T’) dijo no al dispendio de dinero de los contribuyentes para: aumento de $ 69 mil para legisladores, 12 laboratorios biológicos, estadio de $900M, Centro Global para censurar y callar a EE. UU. y el planeta, farmacéuticas con más poderes que en el Covid-19, etc. Rechazaron el de ‘T’, de 116 páginas. J. D. Vance denunció el cierre del gobierno al no aprobarlo, al dejar a ‘T’ sin margen para gestionar y con la basura de la Censura Global.

Pandemias, encierro, censura y vacunas. Mandatos ‘migratorios y verdes’ que destruyen las economías y la seguridad de los países a favor de China y Rusia. Guerras y conflicto global. Biden y Kamala cancelan sus vacaciones, ¿relevo e indulto a Biden? Peligran ‘T’ y su gabinete contrario al Global Deep State. ¿‘T’ llegará a 20-01 o después le pasará lo mismo que a JFK? ONU, OMS de China según ‘T’, UE, China, Rusia, Irán, Norcorea, SSXXI gobernando Latinoamérica, África. Lo Woke, destructor de la economía, la seguridad, la familia. Dios cuida a ‘T’ y al mundo libre de los fascistas-mentirosos que llaman así a conservadores y a medios que informan con la verdad.

Juan Carlos Cobo Rueda