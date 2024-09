Cartas de lectores | Minería: electricidad y otros subsidios

No existe minería metálica legal en Ecuador, toda es ilegal, entre otros causales, por no respetar el agua, ni a las comunidades que viven en las concesiones mineras. Los vinculados con el negocio minero y sus voceros mediáticos, ignorantes o de mala fe, han creado en el país una grave desinformación, de vincular la ilegalidad solo con grupos de pequeño y medio calibre y no con los de gran calibre. Distingamos tres tipos de empresas mineras metálicas: artesanales, semiindustriales e industriales. Las artesanales son aquellos pequeños emprendimientos que se basan en el trabajo manual, que siempre han existido. Las semiindustriales, digamos ‘medianamente técnicas’, son las que ahora llaman “delincuenciales”, que emplean costosa maquinaria y trabajan a poca profundidad destruyendo espantosamente ríos y paisajes. Las mineras industriales son las ‘altamente técnicas’, de enormes inversiones y de grave impacto zonal. Un gran problema de la minería metálica es dónde dejar diariamente el material de excavación. Las artesanales se pueden medir por quintales, pero las semiindustriales por cientos e industriales por miles de toneladas diarias (¡!) de ‘basura’ tóxica. A esto se añade el procesamiento que se realiza con químicos de alta toxicidad y grandes volúmenes de agua gratis. Para poder operar la maquinaria pesada la minería, además, usa enorme carga eléctrica subsidiada por el Estado. A esto se añade el uso gratis de la red vial que se estropea con pesados camiones. La gran industria minera recibe millonarios subsidios mientras que el pueblo queda a oscuras, con ríos contaminados, paisajes lunáticos. ¿Qué provecho saca el pueblo ecuatoriano de toda esa destrucción? Se mencionan miles de millones de exportación pero no se dice dónde queda esa plata, tampoco dicen quiénes miden lo que realmente se exporta. Cálculos sobre la mayor minera, El Mirador, en Zamora Chinchipe, indican que no queda al Estado ni para reparar los daños causados. ¿Quiénes se aprovechan? Los vivarachos de siempre, a quienes no les importa lo que pasa en Ecuador y a su pueblo, con tal que lo puedan saquear.

Federico P. Koelle D.