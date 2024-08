Cartas de lectores | La mayoría de presidenciales no tiene aceptación del pueblo

Pueblo ecuatoriano, medita tu voto y elige con el cerebro, no con el corazón

En una consulta que realicé a 30 personas de distintas profesiones, el 90 % expone que debe haber tres candidatos de la 2, 3 y 17 por cuanto sí tienen preparación ideológica; que otros candidatos han pasado por dos, tres partidos o más y con ello ¿cómo pueden gobernar al país? No tienen una organización, como le pasa al actual presidente, que improvisó a los ministros (como el de educación) y son correístas. Por ello la Educación está en cero, y el expresidente Lasso fue lo mismo, a pesar de que estuvo diez años haciendo campaña para la presidencia de la República. Por ello está fracasando en su administración. Al iniciar su presidencia se unió con el partido que más fracasos ha tenido en la historia de nuestra patria, desde el expresidente, la mayor parte de sus colaboradores están enjuiciados por llevarse el dinero del pueblo.

En la nómina de candidatos a la Asamblea están los que han llevado a la miseria al Ecuador. Lo único que les interesa es su problema económico personal y proteger a los delincuentes; eso está demostrado. Por revancha quieren llevar a juicio a la fiscal general de la Nación, habiendo graves problemas de seguridad y con ello se están cerrando negocios y por ende no habrá inversiones nacionales, peor extranjeras.

Deben actuar Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, y mandar la lista de personas que no pueden participar en las próximas elecciones porque tienen o han tenido juicios, deben al fisco, por mala actuación cuando fueron empleados fiscales, al Tribunal Electoral para que no los inscriban; sería la peor Asamblea que tenga nuestra patria, con la mayor parte de delincuentes. Se conoce que el Tribunal Electoral está parcializado y es por ello que los partidos deben colocar sus representantes en cada mesa electoral; si no lo hacen jamás ganarán las elecciones. Ya conocemos los famosos apagones que ponen al perdedor como ganador.

Pueblo ecuatoriano, medita tu voto y elige con el cerebro, no con el corazón.

Recibe todo lo que te den los falsos candidatos pero deposita tu voto inteligentemente.

Gualberto Arias Bonilla