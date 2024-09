Cartas de lectores | Mafias españolas y bolivarianas del Socialismo del Siglo XXI

Feijóo: “… como también están las prácticas mafiosas de un régimen que se niega a aceptar el resultado de las urnas… y que han tenido como escenario la embajada española en Caracas…”. En el pacto mafioso no podía faltar Zapatero y J. Rodríguez. Salió a mentir el canciller J. M. Albares: “No sabíamos nada y es un asunto de Edmundo González y sus visitantes”. Feijóo pide su dimisión y bueno sería que se vaya con el Maduro light español, P. Sánchez. Difícil, si dio amnistía a separatistas-terroristas, corrupción de su esposa, con el silencio cómplice de la UE. Lo increíble es que creen tontos al mundo y a los españoles. El dueño de casa fija las reglas de asilo o refugio: qué puede decir o no, quién puede entrar o no, y qué hacer allí. El salvoconducto para salir del país no fue gratis. ¡Maduro felicitaba a E. González! En 2018 D. Rodríguez fue vetada en la UE por fraude de la dictadura, pero en 2020 entró con 40 maletas a España; en 2023 con permiso para reunión de la UE y la Celac, y hoy a la embajada española como dueña de casa. ¿Por qué E. González salió de la embajada de Países Bajos? Seguirán encarcelando, robando, matando, torturando, empobreciendo, hambreando y regando régimen criminal en América y el mundo con dinero de los venezolanos. Tiranos mafiosos reconocidos por China, Rusia, Irán, Cuba, Arce, Ortega, Correa y veladamente por Lula, Petro y AMLO.

Juan Carlos Cobo Rueda