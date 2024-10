Cartas de lectores: ¡No es justo!

No es justo que las autoridades no sean sensibles a la necesidad. Hay injusticia en sus decisiones políticas porque piensan en el beneficio de unos pocos, mientras la mayoría sufre las consecuencias. No hay nada más injusto que no escuchar al pueblo. No es justo que nos impongan, tasas, patentes, permisos y toda clase de impuestos, y luego todo lo recaudado vaya a la burocracia; se maquilla el asunto en gastos corrientes. Nos engañaron con sus exposiciones coherentes. La injusticia está en ofrecer algo y no cumplir. No es justo y eso lo saben bien quienes padecen y no tienen cómo pagar los servicios básicos, los que tienen que dejar de comer lo necesario, los que deben ahorrar para seguir consumiendo. Somos injustos al callar y no levantar la voz de protesta. No es justo quedarse con los brazos cruzados y no hacer nada para cambiar las cosas. Es nuestra responsabilidad luchar por la justicia, es nuestro compromiso con nuestra conciencia. Lo justo es no ser injusto conmigo mismo. ¿Quiénes han sido injustos contigo? ¿Cuáles son las injusticias que has visto? ¿Cuál es la peor injusticia? “Hay injusticia en todo lugar, el asunto no es que haya injusticia, sino que yo sea injusto”. Proverbios 3:31 No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Reina-Valera. 1960.

Agustín Romero