Cartas de lectores: Justicia en los comercios

Con respecto al famoso día de ‘grandes promociones y descuentos de todo tipo’, sea electrodomésticos, ropa, comestibles, etc. , se me ocurrió conversar con un mediano comerciante y este me comentó que cuando las grandes empresas deciden que sus ventas deben ser mayores inician una campaña para lograr el objetivo, con un agravante: ellos no pierden su margen de utilidad, que muchas veces es alto, sino que traspasan esa gran rebaja al pequeño comerciante, siendo esta forma de ganar completamente injusta. Lo ético sería que las dos partes reciban menor utilidad. Seamos justos y correctos en todos los momentos de la vida.

Martha Jurado R.