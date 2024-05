Me refiero al fallo del Jurado de la Corte de Justicia de Miami declarando culpable al excontralor 100/100 de la década robada, inmaculado, de una inteligencia prodigiosa, honesto y además simpatiquísimo. No es que me contente pero me satisface que haya instituciones donde la justicia brilla incluso para los de cuello blanco; aunque es muy difícil que recuperemos los millones robados; ni estando procesado en el país lograron cobrar un solo dólar de los 40 millones de la sentencia no cumplida. Y me satisface por cuanto alguien debe juzgarlos por lo que hicieron durante una década del correísmo, por esos millones robados a familias que viven con tres dólares diarios; a niños que quedaran sin educación porque sus escuelas están en deplorables condiciones; afrontamos un terrible período de apagones y en gran medida se debe a que no hay fondos para comprar repuestos y hacer mantenimiento a las centrales; miles de migrantes salen del país en busca de días mejores para sus hijos a riesgo de sufrimientos y muerte; no hay suficientes recursos para combatir la delincuencia y este Sr. Pólit, contralor durante 10 años, se da el lujo de no saber cómo esconder e ‘invertir’ los millones de dólares mal habidos, comprar la libertad condicional con una fianza de $ 14 millones, hacer arreglos a una mansión por más de un millón de dólares, llevar una vida de lujos y exageradas comodidades. Bien que en otro país haya sido juzgado pues en el nuestro fue elogiado por el prófugo expresidente, aunque ahora no se acuerda que él fue quien lo mantuvo 10 años como su empleado de confianza; fue condecorado por la Asamblea Constitucional y por el Consejo Metropolitano de Quito, a quien precisamente debía ser el que cuide y vele por el buen uso de los recursos del Estado y no se aproveche justamente de los errores y pillerías de otros para enriquecerse. Claro que me da pena que Carlos Pólit sea el único juzgado y encarcelado mientras otros están libres o prófugos, disfrutando de millones de dólares obtenidos ilícitamente. Pero este caso debe servir de escarmiento para la Justicia ecuatoriana y para políticos que no entienden que un cargo es para servir al pueblo y no servirse de la bondad y pobreza de ese pueblo que los nombró. Los correístas jamás podrán librarse de Pólit, la historia se encargará de hacer conocer que fue parte del sistema corrupto implantado por el correísmo; ahí están videos que circulan en redes y documentos físicos en archivos, como testigos del pasado.

C. Wellington Ríos Villafuerte