Con grandes titulares y cuantioso espacio se publicaron últimamente reportajes o artículos y hasta editorial sobre el desarrollo de Perú, que atrae enorme inversión extranjera. Ecuador en el otro extremo, con inversión extranjera cayendo. El meollo esto es la lisonjería de la inversión extranjera, no importa de dónde y con qué condiciones (mal llamadas ‘sostenibles’), con tal que lluevan billetes y permitan el extractivismo sin freno y con hartas utilidades, sobre todo para extranjeros, a costa de la destrucción y pobreza del país. No mencionan que gran parte de las inversiones en el norte de Perú provienen de Ecuador. ¿Por qué? Porque allá los sueldos/salarios rondan la mitad de los que rigen en Ecuador y el costo de vida es cerca de un 20 % menor, y los precios de suelos son bajos. No dicen que Perú, con un promedio de 23,5 μg/m3, es el país de la región con peor calidad de aire en América Latina y de menor desempeño ambiental por negación de los derechos de la naturaleza, saqueados sus suelos con la minería y anexos, que abarcan alrededor de 80 % de sus exportaciones, dejan poquísimo en mano de obra y rentas al fisco, y destrucción. Los apologetas de la inversión extranjera buscan condiciones similares a esas, pues según ellos debemos reducir a la mitad los salarios mínimos, los impuestos, eliminar leyes socioambientales protectoras, renunciar a la constitución, etc. Otras diferencias: Perú es cuatro veces más extenso que Ecuador, con cuatro veces más disponibilidades de recursos naturales, muchos en zonas desérticas y otras casi despobladas, socioambientalmente mucho menos sensibles que Ecuador. Perú tiene pocos recursos hídricos frente a Ecuador, que es uno de los países hídricos más ricos por superficie geográfica; mayor impacto ambiental. La población de Perú es de alrededor del doble de la de Ecuador, que tiene una densidad poblacional mucho más elevada; mayor impacto social. Ecuador es un país agrícola y turístico, de cientos de miles de unidades productivas con vocación y experiencia para llegar a nuevos mercados de consumo inteligente sostenible. ¿Por qué convertirlo en minero y acua/agrodindustrial para unas pocas empresas extranjeras que se llevan la plata y nuestros recursos naturales? La fuerza de fondo de la economía ecuatoriana, similar a la de países europeos, es la pequeña y mediana empresa, a la que hay que apoyar, no a gigantes inversionistas extranjeros que aparecen y desaparecen, irrespetando la soberanía, destrozando a Ecuador.

Federico P. Koelle D.