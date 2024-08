Cartas de lectores: Increíble, pero cierto

Diecisiete candidatos a la presidencia de la República. ¡Qué payasada! ¡Cómo se burlan del país! Ya verán el baratillo de ofertas que van a presentar? En otros países del continente, con mayor número de habitantes, el número de candidatos es menor. El cinismo de algunos de ellos llega al colmo, cuando repiten su candidatura de anteriores elecciones por su partido; otros como siempre buscan partidos de alquiler ya conocidos. Ni hablar de los candidatos dueños de esos partidos políticos. Otros chimbadores que van a figuretear, que ni en la casa de ellos los conocen. ¡Hasta el terrorista que incendió la ciudad capital está de candidato! ¡Increíble, pero cierto! Interesante saber cuántos votos va a sacar. Los últimos cinco gobiernos nunca nos han dicho hasta ahora cómo combatir la corrupción en los hospitales del IESS y del MSP. Los jubilados no tenemos la culpa de que en 2017 se haya eliminado el 40 % de asignación presupuestaria para el pago mensual de nuestras pensiones jubilares. En los últimos tres gobiernos, hasta el actual: a los afiliados enfermos, algunos de ellos con enfermedades catastróficas, y a los jubilados, hasta ahora no se nos entregan los medicamentos que se requieren de forma mensual; a otros no se les realizan exámenes médicos porque no hay los equipos o porque están dañados, otros obsoletos y otros porque no hay dinero para repararlos. La deuda interna y externa con el FMI y otros organismos nacionales e internacionales, hasta ahora no nos dicen cuándo va a bajar o a ser renegociada de una vez por todas, a más largo plazo y a tasas de intereses más cómodas. ¿Cuándo se va eliminar de una vez por todas el subsidio a los combustibles? Ya uno de los candidatos dijo “que bajará el IVA al 10 %”. Eso que dijo ni él mismo se lo cree. ¿Tendrá idea a cuánto asciende el déficit presupuestario? ¿Cuándo se elimina la corrupción de una vez por todas en las entidades públicas? ¿Hasta cuándo veremos los asaltos, robos, secuestros, vacunadores, muertes por sicariatos, en este país? ¡Qué pena! Otra vez, voy a anular mi voto.

Roberto Flores