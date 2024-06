Cartas de lectores: Hagamos patria con algo sesudo, no con ridiculeces

Algo que sí me parece repudiable es promocionar el avistamiento de ballenas (esto se promociona muchísimo para el turismo)

Cuando leí que un organismo del Estado había planteado un proyecto de ley con la prohibición de exhibir pollos asados, cerdos horneados, cangrejos cocinados en vitrinas o en bandejas porque atentaban al respeto de los “animales no humanos” (entre los humanos también encontramos animales), me pareció tan absurda la medida. Claro que al faenarlos debemos cumplir algunas reglas de respeto hacia ellos (hasta para comer cangrejos yo les enseño a mis alumnos un mejor sistema para evitar tanta crueldad) pero dentro del comercio, ¿cómo ofrezco sánduches de pavo o cerdo sin mostrar el producto? Recuerdo haber visto en Nueva York en los restaurantes cantoneses patos guindados a la vista del público. ¿Cómo vendo ostras gratinadas, etc., si estoy atentando contra dicho respeto? El país tiene tanto que arreglar que estas personas deberían analizar y solucionar las tantas anomalías sin caer en el ridículo.

Las plantas también son seres vivos, ahora falta que se les ocurra no comer naranjas: ¡cómo arrancar dicho fruto del árbol que las vio nacer!, y así con todos los vegetales comestible. Ya nuestro encebollado no podrá tener culantro. ¡Qué absurdo!

Algo que sí me parece repudiable es promocionar el avistamiento de ballenas (esto se promociona muchísimo para el turismo); pobres seres que vienen acá a aparearse o a que nazcan sus crías. No hay derecho a fastidiarlas. Esto sí es una falta de amor y respeto a estos animales.

En fin, hagamos patria con algo sesudo, no con ridiculeces.

Martha Jurado R.