Existe gran repudio de los ciudadanos hacia el gobierno de México, que están amparando a grandes delincuentes que se han llevado millones de dólares del pueblo ecuatoriano. La Interpol, por petición de autoridades ecuatorianas apresa al Ing. Walter Solís, que está llamado a juicio por no cumplir lo que manda la ley y porque en el terremoto de Manabí en lugar de construir se llevó los dólares. Está sancionado con ocho años de prisión. Lo sorprendente: el gobierno de México de inmediato ordena que le den libertad por ser refugiado: lo defiende a pesar de ser delincuente. Por tal razón, una decena de ladrones del ala correísta está viviendo y trabajando en el gobierno de México; algunos han sido nacionalizados. Y el pueblo ecuatoriano se queda burlado, sin que esté preso y sin devolver todo lo robado, que debe ser con intereses. A nuestras autoridades les falta hacer cumplir las leyes y seguir el ejemplo de EE.UU., que sanciona y hace devolver el dinero, como pasó con el excontralor 100/100, correísta, que está preso y tiene que devolver los dólares, junto a su hijo, que se declaró culpable. En nuestra patria quedó inocente. El gobierno debe denunciar ante la ONU, OEA que el gobierno de México está amparando a delincuentes sentenciados a prisión. No conocemos de actuación de la Fiscalía sobre el Ab. Solines, que en el juicio de Pólit se expuso que recibió $ 250 mil de un empresario cuando cumplía un cargo en la presidencia de Correa. Esperemos que el gobierno no se quede de brazos cruzados.

Gualberto Arias Bonilla