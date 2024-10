Cartas de lectores | Generación eléctrica

En estos momentos de criticidad en la generación eléctrica aparecen los que dicen “no se debe poner todos los huevos en una sola canasta”, cuando no dijeron nada en el tiempo que se dijo “eliminaremos todo el parque termoeléctrico por ser contaminantes ambientales”. Ahora se habla mucho de la implementación de formas alternativas de generación eléctrica, pero no nos ponemos a analizar lo costosas que son, sea solar, eólica, mareomotriz, aparte del impresionante espacio físico que se requiere para su instalación.

La sequía generalizada es achacada al cambio climático, por lo que podemos deducir que también se verán afectados los vientos y la radiación solar. Pero existe una forma de generación eléctrica que es considerada una mala palabra para los oídos de los ambientalistas y de muchas personas que no han revisado sobre el tema: la generación eléctrica nuclear. Si queremos como país desarrollar, crecer, independizarnos del cambio climático, deberemos buscar la manera de implementar esta alternativa de generación. Obviamente, no podría, no debería ser del Estado, sino privada de capital extranjero, como en Japón, EE.UU., Francia (quienes tienen muchas de estas unidades operando). Francia tiene 56, India 19, Argentina 3, Brasil 2. La zona de El Aromo sería una excelente ubicación. Pero sé que el temor, el miedo y nuestra naturaleza incoherente son más grandes, así que seguiremos sufriendo de falta de energía, de falta de crecimiento. Y seguiremos quejándonos de todo y... oponiéndonos a todo.

David Ernesto Ricaurte Vélez